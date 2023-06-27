Кличко получил выговор от правительства Украины

Правительство Украины во вторник, 27 июня, приняло решение привлечь к дисциплинарной ответственности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко и начальника военной администрации столицы Украины Сергея Попка после скандала с неудовлетворительным состоянием укрытий в Киеве, – сообщают украинские СМИ.

В сообщения украинских изданий со ссылкой на решение кабинета министров Украины говорится, что «правительство решило объявить выговор Кличко и Попку, а также главам Голосеевского, Оболонского, Печерского и Соломенского районов. Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены первые заместители председателей Дарницкого и Шевченковского районов Киева».

Киев, Иван Бабурин

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