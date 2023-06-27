В руководстве ВСУ признались, что планировали наступление во время военного мятежа в России

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во вторник, 27 июня, заявила, что ВСУ планировали провести наступательные операции на востоке страны во время военного мятежа в России, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Маляр написала: «При планировании наступательных действий на востоке наши военные учитывали факт противоречий между «Вагнером» и действующими российскими властями».

Киев, Иван Бабурин

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