Киев ждет первые F-16 до конца года

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во вторник, 27 июня, заявил, что Киев надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года, – сообщает издание «РБК-Украина».

Как сообщает издание, Ермак сказал следующее: «Я верю в то, что мы можем получить первые истребители еще до конца этого года. Практически все страны из авиационной коалиции готовы поставить Украине истребители F-16. Некоторые, готовы осуществить поставки уже до конца текущего года, некоторые не могут сделать этого в силу технических вопросов».

Отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина», когда состоится передача дальнобойного оружия, глава Офиса Зеленского сказал: «Процесс идет. Мое личное мнение, что это решени6е будет принято».

Киев, Иван Бабурин

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