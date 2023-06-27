Ермак недоумевает, почему израильский премьер до сих пор не приехал в Киев

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге во вторник, 27 июня, заявил, что не понимает, почему премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху до сих пор не приехал в Киев, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами Ермак сказал: «Я не понимаю, почему Нетаньяху не приехал в Киев, не посетил святые места, Умань, в частности, Бабий Яр. Мы сотрудничаем с Израилем в гуманитарных проектах, но они могут помочь нам более серьезно».

«Мы ожидаем реакцию руководства Израиля на заявление Владимира Путина, когда он назвал президента Украины позором еврейского народа. Если официальный Израиль не отреагирует, это будет выглядеть плохо. Это не та ситуация, когда можно оставаться нейтральным», – заявил глава офиса Зеоенского.

Следует отметить, что ранее сегодня в МИД России был приглашен временный поверенный в делах Государства Израиль в Москве Ронен Краус, которому обратили внимание на «публичные высказывания посла Израиля в Киеве М.Бродского, в подаче которого процесс обеления бывших пособников нацистов на Украине остановить невозможно и взаимодействие с украинскими властями не следует увязывать с темой героизации С.Бандеры и его сторонников».

Ронену Краусу также «акцентировали важность продолжения совместных усилий на этом направлении, необходимость однозначной оценки действий тех, кто в стремлении поощрять русофобские настроения вдохновляется делами таких военных преступников, как С.Бандера и Р.Шухевич, запятнавших свои руки в крови сотен тысяч невинных жертв, в том числе евреев».

Киев, Иван Бабурин

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