Киевский режим решил переименовать Запорожье

Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины выступила с рекомендацией переименовать город Запорожье, поскольку название города «может касаться российской имперской политики», – сообщают украинские СМИ.

В решении Нацкомиссии от 22 июня №230 «Об одобрении перечня сел, поселков, городов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка» говорится, что «название областного центра Запорожье входит в перечень тех, которые могут не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности, касаться российской имперской и колониальной политики». При этом, как пишут украинские журналисты, «комиссия не пояснила, каким образом название «Запорожье» может быть связано с имперскими нарративами России».

Украинская Нацкомиссия рекомендует «обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название, на что у местных властей есть шесть месяцев. Если они не сделают этого в указанный срок, название будет менять Верховная Рада по решению комиссии».

Киев, Иван Бабурин

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