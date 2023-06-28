Зеленский призвал народных депутатов легализовать марихуану

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 июня, во время видеовыступления в Верховной раде призвал депутатов легализовать лекарства на основе каннабиса, – сообщает телеканал «Рада»

В ходе трансляции выступления в зале заседаний украинского парламента, Зеленский сказал: «Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или необычными они ни казались для нас, должны быть применены на Украине. Все наши граждане, украинцы и украинки, не должны терпеть боль, стресс и травмы из-за войны. Поэтому, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто этого требует, лекарства на основе каннабиса. Конечно, необходимо провести соответствующие научные исследования, но сами препараты должны производиться на Украине».

Как напоминают украинские СМИ, впервые Зеленский поднял тему легализации марихуаны в 2020 году в ходе проведения президентской кампании.

Киев, Иван Бабурин

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