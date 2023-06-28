Зеленский заявил об «экспорте военных знаний» украинцев за рубеж после окончания СВО

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеовыступления в Верховной раде в среду, 28 июня, заявил, что у государства будет запрос на боевой опыт украинских военнослужащих после войны, – сообщает телеканал «Рада».

В ходе своего выступления Зеленский сказал: «После окончания войны появится возможность экспорта украинских военных знаний, то есть, участие украинцев и украинок в миротворческих миссиях, в частности, под эгидой ООН, тренинговые международные миссии… Все это – колоссальные возможности для Украины».

Киев, Иван Бабурин

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