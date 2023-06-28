В командовании ВСУ объяснили, зачем Зеленский хочет сделать английский язык вторым «государственным»

Командующий Объединенных сил Украины Сергей Наев, в среду, 28 июня, заявил, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект, определяющий английский как «второй государственный» для того, чтобы офицеры украинской армии могли понимать команды и инструкции к иностранным вооружениям, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Наев написал: «В странах ЕС прошли обучение 24 тысячи украинских военных. В настоящее время военнослужащие ВСУ проходят обучение в ряде европейских стран, участвуют в военных маневрах в Великобритании. На днях стартовали учения серии «Си Бриз», к которым привлекаются личный и корабельный состав Военно-морских сил ВС Украины. Вооружение и военная техника, поставляемая странами-партнерами, содержит почти всю техническую документацию на английском языке. Если раньше вопрос изучения военнослужащими английского языка носил рекомендательный характер, то сейчас он должен быть закреплен на законодательном уровне».

Отметим, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который определяет английский как язык, обязательный для «госслужащих, прокуроров и полицейских».

«Чтобы занять должность, госслужащим, прокурорам, лицам на руководящих должностях в полиции необходимо будет сдать экзамен по английскому языку», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Верховной Рады.

Киев, Иван Бабурин

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