Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров с главами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой в Киеве в среду, 28 июня, заявил, что ему «понятно, что до завершения войны Украине стать членом НАТО не удастся, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ, глава киевского режима сказал: «Мы понимаем, что не сможем стать членом НАТО во время войны, но нам нужно быть уверенными, что после войны мы им станем... Сигнал, который мы хотим получить – после войны Украина точно станет членом НАТО».

Киев, Иван Бабурин

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