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Среда, 28 июня 2023, 21:40 мск

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Данилов заявил, что быстрый «контрнаступ» бывает только в сказках

Данилов, фото: СНБО Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в среду, 28 июня, комментируя темпы контрнаступления, заявил, что хотел бы, оно шло быстрее, но так бывает только в сказках, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Данилов сказал: «Очень хотелось бы, чтобы всё было быстрее, но так бывает только в сказках. Это тяжелая работа, каждый день. Это фронт, это не прогулка. Нужно набраться терпения».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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