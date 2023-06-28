Залужный заявил, что ВСУ перехватили инициативу, но значительно продвинуться вперед не могут

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном докладе главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли в среду, 28 июня, заявил, что Украине «удалось перехватить стратегическую инициативу», но русские не дают идти вперед, – сообщают украинские СМИ

В своем Telegram-канале Залужный написал: «Обсудили ситуацию на фронте. Нам удалось перехватить стратегическую инициативу. Силы обороны продолжают ведение наступательных действий, имеем продвижение, но российская армия оказывает мощное сопротивление и пытается удержаться на позициях путем сплошного минирования местности».

Традиционно украинский главком пожаловался американскому начальнику на «нужду ВСУ в вооружениях, боеприпасах и средствах разминирования и поблагодарил его за пакет военной помощи, о котором США объявили накануне».

Киев, Иван Бабурин

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