Украинский бизнес вынужден эмигрировать из-за «волны рейдерских захватов и коррупции»

Федерация работодателей Украины (ФРУ) в среду, 28 июня, заявила, что страну накрыла волна коррупции, рейдерский захватов и «беспредела» силовиков, из-за чего многие бизнесмены вынуждены эмигрировать, – сообщают украинские СМИ.

В опубликованном манифесте ФРУ, в частности, говорится: «Украину накрыла волна коррупции и рейдерских атак. Беспредел оборотней в погонах и судейских мантиях перешел все границы. … Незаконное давление на владельцев предприятий уже повлекло вторую волну эмиграции промышленного бизнеса за границу, поэтому предлагается на время военного положения законодательно запретить использование государственных силовых структур в корпоративных спорах, не касающихся национальной безопасности».

«Надо запретить обыски и другие формы «маски-шоу», если предприятие готово добровольно предоставить любые документы, необходимые следователям. Также необходимо применять упрощенную процедуру привлечения к ответственности коррумпированных судей, нотариусов и регистраторов. …Мы сформируем публичный реестр рейдеров, включающий «зашкварных» силовиков и судей», – говорят работодатели Украины и призывают Зеленского «немедленно вмешаться в ситуацию как гаранту Конституции».

Киев, Иван Бабурин

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