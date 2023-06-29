На Украине объявили о подорожании водоснабжения более чем на 30%

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины в четверг, 29 июня, объявила о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 32%, начиная с 1 июля, – сообщают украинские СМИ.

Член нацкомиссии по госрегулированию тарифов Руслан Кайдаш, в частности, сказал: «Решение предусматривает увеличение платежки на воду и водоотвод для среднестатистической семьи около 60 гривен (139,2 руб. по курсу). То есть это не слишком высокая цифра, но этим мы обеспечим должную работу водоканалов и наличие воды в кране должного качества».

В сообщении пресс-службы регулятора говорится, что «тарифы повышаются по всей Украине для 34 предприятий, в том числе для Киевводоканала и водоканалов многих крупных городов. В Киеве тариф увеличится на 10,75 грн (с НДС) (24,94 руб. по курсу) до 41,14 грн. (95,44 руб. по курсу) за кубометр».

Украинские СМИ со ссылкой на Киевводоканал сообщают, что расходы на среднестатистическую семью из трех человек, в течение месяца потребляющих в среднем 6,5 куб. м. холодной воды вырастут на 69,88 грн. (162,12 руб. по курсу) в месяц за услуги централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения.

Киев, Иван Бабурин

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