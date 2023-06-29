Зеленский попросил у кандидата в президенты США истребители F-16

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с прибывшим в Киев с необъявленным визитом кандидатом в президенты США Майком Пенсом, в четверг, 29 июня, заявил, что Украине очень нужны истребители F-16, – сообщают украинские СМИ.

Согласно сообщению пресс-службы главы киевского режима, Зеленский «подробно проинформировал бывшего вице-президента США о ситуации на поле боя. …В этой связи Владимир Зеленский отметил первоочередную важность продолжения и усиления оборонной помощи Украине со стороны партнеров, в частности артиллерией и дальнобойным оружием. Глава государства отметил важность скорейшей подготовки украинских пилотов и предоставления Украине боевых самолетов F-16».

Кроме этого, Зеленский поделился с Пенсом своими ожиданиями от саммита НАТО в Вильнюсе.

«Это то, что будет мотивировать наших людей. И это также оружие, только политическое. Возможно, оно даже мощнее ракет. Для этого мы должны увидеть свое будущее в НАТО».

Следует отметить, что кроме официального сообщения пресс-службы президента Украины, Зеленский еще лично в своем Telegram-канале рассказал о встрече с американским гостем.

«В ходе встречи была обсуждена оборона, двухстороннее взаимодействие и сотрудничество в сфере безопасности, а также важность решимости и определенности партнеров относительно будущего членства Украины в НАТО. Поддержка Соединенных Штатов для нашей борьбы за свободу жизненно важна. Всех американцев, каждой американской семьи, всех общественных сил, Конгресса – обеих партий, обеих палат. И конечно, поддержка Президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Я благодарю за эту поддержку!», – написал глава киевского режима.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»