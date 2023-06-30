Украина решила стать европейским центром по производству современного оружия

Глава украинского кабмина Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу, 30 июня, заявил, что Украина должна стать центром производства современного оружия в Европе, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Шмыгаль сказал: «Безопасность нашей страны после войны – это не только вступление в НАТО. Это, прежде всего, наша армия и наш оборонно-промышленный комплекс. Украина должна стать центром производства современного оружия в Европе».

«Украина переходит на новую структуру оборонной промышленности, планируя совместные проекты с крупнейшими оборонными компаниями. Это обязательно будет включать и локализацию в производстве техники и оружия», – подчеркнул премьер-министр Украины.

Киев, Иван Бабурин

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