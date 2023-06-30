Киев заранее возложил ответственность на Россию за «любые вероятные инциденты» на ЗАЭС

Глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков в пятницу, 30 июня, заявил, что Россия должна будет понести всю ответственность за любые вероятные инциденты или аварии на Запорожской АЭС, а также – за их последствия, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона «Единые новости» Кориков сказал: «Поскольку российская оккупация Запорожской АЭС лишили возможности выполнять важные международные обязательства в сфере использования ядерной энергии, то Россия должна нести всю ответственность за любые вероятные инциденты или аварии на станции, а также – за их последствия».

Напомним, что накануне постпред России в ООН Василий Небензя распространил в Совбезе и Генассамблее ООН письмо, в котором Москва призвала генсека ООН Антониу Гутерриша повлиять на Киев и заставить его воздержаться от провокаций на Запорожской АЭС.

«В письме мы призываем генерального секретаря ООН и международное сообщество повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС», – заявил в ходе выступления в Совбезе ООН российский дипломат.

Киев, Иван Бабурин

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