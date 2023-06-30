Зеленский: Мы должны успеть показать результат на поле боя до саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет успеть показать результат на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе, но мешают дожди – сообщает в пятницу, 30 июня, испанская государственная телерадиокомпания RTVE.

В интервью испанскому телевидению глава киевского режима сказал: «До саммита мы должны показать результаты, но каждый метр стоит жизни. В последние месяцы планы ВСУ начать контрнаступление против России замедлились. Проливные дожди продолжаются очень долго, и это замедлило некоторые процессы».

Следует отметить, что ранее сегодня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «бесят жалобы на то, что долгожданное контрнаступление ВСУ идет медленнее, чем ожидалось».

Киев, Иван Бабурин

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