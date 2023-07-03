Визит Зеленского на саммит НАТО в Вильнюс остается под вопросом

Спикер президента Украины Сергей Никифоров в понедельник, 3 июля, заявил, что пока неизвестно, поедет ли Владимир Зеленский на саммит НАТО в Вильнюс 11 июля, поскольку это решение еще не принято, – сообщает украинский телеканал «Общественный».

В ответ на соответствующий вопрос телеканала пресс-секретарь Зеленского сказал: «Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем по соображениям безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя. Окончательное решение пока не принято. Вам нужно обратить внимание на заявления президента, он четко эти обстоятельства уже описывал».

Следует напомнить, что зам.главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью агентству Reuters 29 июня заявил, что если на саммите НАТО в Вильнюсе не гарантируют результат, Зеленский туда не поедет.

«Если на саммите в Вильнюсе не будет результата, у него нет причин и времени ехать», – сказал в интервью агентству Жовква.

Киев, Иван Бабурин

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