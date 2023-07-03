В Facebook* признали Киев, городом принадлежим России

Украинский пользователь Facebook** (принадлежит Meta*) Святослав Степаненко пожаловался на своей странице на то, что технический сотрудник компании заявил ему, что Киев расположен в России, – сообщают в понедельник, 3 июля, украинские СМИ.

Киевские издания пишут, что «киевлянин Степаненко обратился к техподдержке Facebook** с проблемой размещения рекламного объявления, на что получил ответ, что он находится на территории России и поэтому не может рекламировать свои услуги».

В ответ на просьбу помочь решить эту проблему, сотрудник техподдержки Facebook** посоветовал изменить часовой пояс, так как Киев является частью России, где деятельность соцсети запрещена.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ

Киев, Иван Бабурин

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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