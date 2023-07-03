Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 июля, поручил своему МИДу вызвать и передать послу Грузии предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси по вопросу о бывшем грузинском президенте, гражданине Украины Михаиле Саакашвили, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Зеленский написал: «Поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей. Причина такого поручения – действия грузинских властей, руками которых Россия прямо сейчас убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили».

«Еще раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода. И призываю наших партнеров обратиться, не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека», – заявил глава киевского режима.

Киев, Иван Бабурин

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