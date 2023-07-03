Зеленский в День ПВО Украины признал уничтожение Сумского областного управления СБУ российским беспилотником

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в понедельник, 3 июля, поздравляя своих военных с Днем войск ПВО, заявил, что в результате нанесения удара российским беспилотником в Сумах было уничтожено здание областного управления Службы безопасности Украины (СБУ), – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике, распространенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Прежде всего, я поздравляю наших зенитчиков, воинов зенитных ракетных войск, украинских воздушных сил. Они отмечают сегодня свой день. …К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию и сбивать все враждебные цели. Враг этим пользуется, как сегодня, нанеся очередной террористический удар по городу Сумы иранским дроном, в частности, по жилым домам, а также по зданию СБУ. В результате этих ударов ранены, есть погибшие».

«Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы наша ПВО стала сильнейшей», – заявил в поздравительном ролике Зеленский.

Следует также отметить, что ранее сегодня, Telegram-канал «Рыбарь» сообщал об атаке по городу Сумы, объектом которой стало управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Сумской области.

«Было совершено три удара, и в момент атаки в здании находилось значительное количество сотрудников СБУ», – говорилось в сообщении.

Киев, Иван Бабурин

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