Кулеба пообещал Грузии «жесткую реакцию Украины» из-за Саакашвили

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 3 июля, заявил, что из-за отношения к экс-президенту Грузии Михаила Саакашвили Тбилиси «заслуживает жесткой реакции Украины», – сообщают украинские СМИ.

В заявлении главы украинской дипломатии, размещенном в Telegram-канале МИДа, говорится: «Грузинские власти заслуживают жесткой реакции Украины из-за отношения к Михаилу Саакашвили. Завтра утром посол Грузии будет в МИД, с ним будет жесткий разговор, он поедет в Грузию. Мы считаем, что Грузия должна прекратить издевательство над Михаилом Саакашвили и вернуть его нам, поскольку он является гражданином Украины».

Ранее сегодня Зеленский поручил своему МИДу вызвать и передать послу Грузии предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси по вопросу Михаила Саакашвили.

Со своей стороны официальный представитель российского МИДа Мария Захарова так отреагировала на заявление президента Украины: «Зеленский призвал грузинские власти передать его стране Саакашвили для лечения. Такие таблетки есть только у Зеленского».

Киев, Иван Бабурин

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