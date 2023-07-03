Кулеба «с утра до ночи» видит саммит НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 3 июля, заявил, что с утра до ночи видит перед собой Вильнюсский саммит НАТО, но если он не оправдает ожиданий Украины, жизнь не остановится – Киев позже выбьет все, что ему нужно, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона Кулеба сказал: «Как пел классик: «С утра до ночи вижу твои глаза», так и мы с утра до ночи видим перед собой Вильнюсский саммит и постоянно ведем переговоры. Например, сегодня провел разговор со своей французской коллегой, а президент Украины говорил с канцлером ФРГ».

«Сейчас все разговоры пополам посвящены двум темам: НАТО и оружие. Поэтому сейчас мы вошли в очень интенсивную фазу переговоров. Они непростые. Уже есть достижения, но это еще не те достижения, которые полностью нас удовлетворяют. Поэтому будем работать до последней буквально минуты, чтобы получить максимальный для Украины результат», – заявил глава украинской дипломатии и добавил: «А если саммит НАТО в Вильнюсе не оправдает ожиданий Украины, жизнь не остановится. Если то, что нам надо, не будет завтра, то значит, мы выбьем это послезавтра».

Киев, Иван Бабурин

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