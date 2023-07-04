Российские военные сбили три Су-25 и вертолет воздушных сил Украины

В течение суток российской авиацией и средствами ПВО были уничтожены три украинских штурмовика Су-25 и вертолет Ми-8. Кроме того, ВС РФ отбили 17 попыток наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России сбит украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Григоровка и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении ведомства.

Средствами ПВО сбиты два Су-25 районе населенных пунктов Георгиевка в ДНР и Орехов Запорожской области, перехвачено пять снарядов HIMARS и 14 украинских беспилотников.

Тем временем, ВСУ продолжают безуспешные попытки наступательных действий на трех направлениях. За сутки киевский режим лишился более 700 боевиков и наемников, шести БМП, 22 автомобилей и пикапов, одного танка, шести броневиков, САУ «Гвоздика», «Krab», «Гиацинт-С» и «Акация, а также гаубиц «Мста-Б», Д-30, Д-20 и артсистемы М777.

Склады с боеприпасами ВСУ были разбиты у населенных пунктов Выемка в ДНР, Песчаное в Харьковской области, Орехов в Запорожской области. Пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 85-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

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