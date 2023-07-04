Киев разорвал соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Северной Кореей

Представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук во вторник, 4 июля, заявил, что кабмин принял решение о разрыве соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Северной Кореей, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Мельничук написал: «Прекращено в связи с поддержкой со стороны Правительства КНДР российской вооруженной агрессии против Украины действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством Корейской Народно-Демократической Республики о торгово-экономическом сотрудничестве, совершенном 15.06.1993 в г. Киеве».

Напомним, что в июле 2022 года Украина разорвала дипломатические отношения с КНДР в ответ на признание независимости с последующим вхождением в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Киев, Иван Бабурин

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