Советник Зеленского назвал гендиректора МАГАТЭ «клоуном»

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк во вторник, 4 июля, рассказывая о ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил, что генеральный директор Рафаэль Гросси устраивает «клоунаду», – сообщает телеканал «Мы – Украина»

В эфире телеканала Подоляк сказал, что «Гросси устраивает клоунаду и недостаточно жестко реагирует в адрес России на заявления Украины об угрозе теракта на станции».

«С одной стороны, россияне понимают, что мир смотрит внимательно на ситуацию вокруг ЗАЭС. И они понимают последствия юридического характера, в том числе для «Росатома» будут однозначно, если Россия захочет что-то сделать», – заявил Подоляк и отметил, что «угроза теракта на Запорожской АЭС составляет «50 на 50».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»