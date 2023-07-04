Украинский минздрав готовит украинцев к аварии на Запорожской АЭС

Министерство здравоохранения Украины во вторник, 4 июля, после заявления генштаба ВСУ о подготовке диверсии на Запорожской АЭС выпустило инструкцию, как себя вести в случае аварии на атомной станции жителям потенциальной зоны радиационной аварии, – сообщают украинские СМИ.

В официальном сообщении украинского минздрава говорится: «Жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Необходимо соблюдать инструкции и следить за официальными сообщениями властей. Если органы власти официально сообщат о радиационной аварии, следует оставаться в помещении или добраться до помещения как можно скорее. Необходимо следить за дальнейшими официальными сообщениями и следовать инструкциям власти».

Также украинцам советуют, если будет рекомендация эвакуироваться, нужно собрать чемодан или рюкзак с «необходимыми вещами», которые необходимо плотно обернуть пищевой пленкой или скотчем, чтобы облегчить их дезактивацию на санитарных постах.

«Следуйте инструкциям и сохраняйте спокойствие», – советует минздрав Украины в случае «взрыва на ЗАЭС».

Киев, Иван Бабурин

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