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Среда, 5 июля 2023, 01:24 мск

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Зеленский попросил у Макрона санитарные машины для поля боя

Фото: novyny.org

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 июля, во время разговора с Эмманюэлем Макроном попросил у него санитарно-эвакуационные машины, такни и ПВО, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram- канале глава киевского режима написал: «Обсудили выполнение предыдущих и добились новых оборонных договоренностей. Спасибо за большую партию бронированных машин, в частности, очень нужен санитарно-эвакуационный транспорт, дополнительные легкие танки и ПВО».

«Надо действовать решительно – и военно, и политически. Поэтому очень важно, чтобы саммит в Вильнюсе был результативным», – заявил Зеленский Макрону, о чем и написал в своем аккаунте.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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