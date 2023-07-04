Арестович собрался за «два-три» контрнаступления в течение «двух-трех» лет выйти на границы 91-го года

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что для освобождения всех украинских территорий понадобится минимум три контрнаступления на протяжении «двух-трех» лет, – сообщают во вторник, 4 июля, украинские СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос украинского медиа-шоумэна Дмитрия Гордона* Арестович сказал: «Освободить все украинские территории за одно контрнаступление нереально. Три года вряд ли, но на два растянуться может. Два-три года. Сроки продолжения войны зависят от поставок оружия».

«Украине потребуется еще два-три контрнаступления, чтобы выйти на границы 1991 года. Но не уверен, что западные союзники дадут оружие для этих операций в нужном объеме и вовремя. А теперь возникает вопрос: а дадут ли нам оружие на второе-третье наступление? Что дадут и когда? И если мы дадим им (россиянам – ред.) возможность опять девять месяцев закапываться, то в таком случае нам даже с F-16 будет очень-очень непросто», – отметил экс-советник главы офиса Зеленского.

* Лицо, деятельность которого признано в России нежелательной

Киев, Иван Бабурин

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