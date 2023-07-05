ВСУ наращивают попытки прорвать российскую оборону в ЛНР

Украинское командование усилило группировку войск на Красно-Лиманском направлении, в районе городов Кременная и Сватово в ЛНР. Украинские военные активизировали попытки прорыва оборонительных российской армии. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

«На участке Сватово-Кременная за истекшие сутки выросло количество попыток прорыва нашей линии обороны со стороны противника», – написал Марочко в своем телеграм-канале. Он отметил, что в штурмах участвуют также «свежие силы, прибывшие на усиление».

По словам эксперта, усиление подразделений ВСУ на этом направлении и участившиеся попытки атаковать российские позиции могут говорить о том, что участок Сватово-Кременная рассматривается украинским командованием как альтернатива южному направлению, на котором украинские силы за месяц контрнаступления не смогли добиться успеха.

Накануне Минобороны России сообщило, что за сутки на Красно-Лиманском направлении российская армия отразила четыре атаки ВСУ в районах Нововодяного ЛНР и Ямполовки ДНР. Украинские потери составили более 135 военнослужащих.

Луганск, Наталья Петрова

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