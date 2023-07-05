Обвиняемый в теракте устроил взрыв в суде Киева

Глава МВД Украины Игорь Клименко в среду, 5 июля, заявил, что в Шевченковском суде Киева было взорвано «неустановленное устройство», – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Клименко написал: «В Шевченковском суд города Киева чрезвычайное происшествие. Полиция получила сообщение о взрыве.

На место прибыли полицейские следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и другие необходимые службы. По предварительной информации, неустановленное сейчас устройство взорвал мужчина, кого доставили на судебное заседание».

Украинское издание Страна.ua со ссылкой на источник сообщает: «Обвиняемый Гуменюк, который под Радой 31 августа 2015 года совершил теракт, взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял конвоира в заложники. Попытка побега, подрыв гранаты. Есть заложницы»

Следует напомнить, что 31 августа 2015 года во время акции около Верховной рады, организованной националистической партией «Свобода», участник митинга Игорь Гуменюк бросил боевую гранату в нацгвардейцев. В результате теракта погибли четверо солдат Нацгвардии. Еще около 140 человек получили ранения.

Киев, Иван Бабурин

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