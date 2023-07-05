Киев откажется от вступления в НАТО, если альянс не предоставит ему права воспользоваться «Пятой статьей»

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев не согласится на принятие в состав НАТО без применения статьи 5 Устава альянса, – сообщает в среду, 5 июля, агентство «Интерфакс-Украина».

В интервью агентству Жовква сказал: «Мы действительно говорим, что лучшая гарантия безопасности для Украины – это статья 5. Вот и все. Поэтому какие-либо эрзац-варианты, какие-то гибридные варианты нам не нужны. Нам не нужны какие-либо спекуляции относительно какого-либо возможного статуса».

«Я думаю, что государства-члены НАТО сейчас получили хорошую возможность после агрессии России относительно Украины подумать по поводу этой статьи. И я думаю, что они очень интенсивно об этом раздумывают. Это такой тест-кейс для каждого государства-члена НАТО: а что, если вдруг? Потому пусть думают», заявил замглавы офиса Зеленского и добавил: «30 сентября 2022 года президент четко ответил, что никаких внеблоковых, нейтральных статусов для Украины не может быть. Нам такой вариант не требуется»

«Согласно 5-й статье Устава НАТО, вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов НАТО считается нападением на всех», – напоминает агентство «Интерфакс-Украина».

Киев, Иван Бабурин

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