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Среда, 5 июля 2023, 23:10 мск

Новости Конфликт на Украине

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Начальник украинской разведки заявил о снижении опасности катастрофы на ЗАЭС

Фото: Reuters

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что уровень опасности возможной техногенной катастрофы на Запорожской АЭС снижается, – сообщает в среду, 5 июля, британское издание The Times.

В интервью газете Буданов сказал: «Мы предпринимаем определенные действия в этом районе, как публичные, так и непубличные. Я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку снижается».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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