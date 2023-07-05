Зеленский «создал» военные администрации на российской территории

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 июля, подписал указ о создании новых военных администраций в Запорожской области, которая входит в состав России, – сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что во исполнение украинского закона «О правовом режиме военного положения» глава киевского режима постановил создать военные администрации в десяти общинах Запорожской области, восемь из которых на сегодняшний день уже находятся на территории России.

Зеленский «учредил» военные администрации в Большой Белозерке, Веселом, Гуляйполе, Константиновке, Малиновке, Мирном, Новоуспеновке, Александровке, Федоровке и Акимовке. При этом, только Гуляйполе и Малиновка пока еще находятся на территории Украины.

Киев, Иван Бабурин

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