Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе ожидания украинского общества не удовлетворит, поскольку «видел черновики речей», – сообщает в среду, 5 июля, британское издание The Times.

В интервью газете начальник ГУР сказал: «Мне довольно сложно высоко оценить саммит НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены. Я уверен, что некоторые слова будут произнесены, но ничего, кроме этого. Я вполне уверен, о чем пойдет дальше речь, я видел черновики речей».

Как отмечает украинское издание Страна ua, «Буданов имеет в виду, что на саммите не прозвучит приглашение Украины в НАТО, к чему призывали украинские власти».

Киев, Иван Бабурин

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