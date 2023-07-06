Зеленский расстроился отказом президента Болгарии дать оружие Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 июля, в Софии на встрече с представителями политических сил Болгарии заявил, что не согласен с президентом страны Руменом Радевым в его нежелании передать Украине дополнительные вооружения, – сообщают украинские СМИ.

Во время своего выступления глава киевского режима сказал болгарским политикам: «Я сегодня общался с вашим президентом. Он высказал свое мнение о поддержке нас оружием. Я хочу сразу заметить, что во всех других аспектах – энергетике, формуле мира, у нас было полное понимание. Что касается аспекта помощи в обороне Украины, у нас разный взгляд на вещи. Он считает, что оказывать Украине помощь – это эскалация, а я считаю – это защита. Это абсолютно разная философия».

«Он (президент Болгарии Румен Радев,– прим.ред.) сказал, что не может допустить, чтобы в его армии было уменьшение оружия. Это причина неподдержки нас. И я ему откровенно сказал, что вашего оружия, даже если его будет в пять раз больше, чем у вас есть, не хватит, если мы ляжем, а Россия пойдет дальше. Не хочу унижать никого, и я не унижаю армию Болгарии, я просто говорю – нашего оружия тоже не хватало, а нам помогали партнеры», – заявил Зеленский и отметил, что «например, Балтийские государства, Польша начали нам давать все, что у них есть, потому что они понимают».

София, Иван Бабурин

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