Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 июля, заявил, что после Софии, где он находился сегодня, планирует визит в Прагу, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Зеленский написал: «Дальше – Прага. Проведу предметные переговоры с Президентом Петром Павелом, Премьер-министром Петром Фиалой, председателями Сената и Палаты депутатов парламента Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаревой Адамовой, встречусь с членами правительства, парламента, представителями СМИ. В центре внимания – оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация Формулы мира, восстановление Украины».

Следует отметить, что ранее сегодня в столице Болгарии Софии Зеленский на встрече с местными политиками заявил, что приглашение Украины в НАТО станет сигналом, который будет мотивировать Киев защищать Европу.

«Это не столь высокая цена за такую войну – мотивировать Украину и помогать ей. Мы понимаем, что в НАТО будем через несколько лет или после войны. Это – как решат члены альянса», – заявил болгарским политикам глава киевского режима.

София, Иван Бабурин

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