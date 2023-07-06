Резников рассказал профессору из Оксфорда о потребностях Киева в истребителях F-16 и средствах ПВО

Глава минобороны Украины Алексей Резников в Киеве в четверг, 6 июля, на встрече с делегацией аналитического центра Евросовета по международным отношениям (ECFR) во главе с профессором Европейских наук Оксфордского университета Тимоти Эшем заявил, что Киев нуждается в различных системах ПВО и истребителях F-16, – сообщают украинские СМИ.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте украинского минобороны в четверг, Резников сказал: «Приоритет номер один – это средства ПВО. Нам нужны более сложные системы, такие как Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP-T, системы малого радиуса действия. Боевые самолеты. Но это политическое решение. Я надеюсь, мы будем иметь F-16, это реалистичный план. Приоритетом номером два являются различные типы артиллерии и боеприпасы к ним. Оружие для борьбы с дронами, которые россияне массово запускают по Украине. Нам нужны более дешевые решения. Мы нуждаемся в радарах, системах обнаружения воздушных целей для их эффективного уничтожения».

Что касается перспектив приема Украины в НАТО, глава минобороны Украины заявил делегации Евросовета следующее: «Мы реалистично смотрим на жизнь и понимаем, что во время войны не получим членства в НАТО. Но членство Украины в альянсе является абсолютным интересом самой НАТО, ведь украинская армия единственная в мире, которая имеет столь богатый боевой опыт в сдерживании и отражении российских войск».

Киев, Иван Бабурин

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