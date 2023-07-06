Залужный заявил американскому начальству, что контрнаступ идет по плану

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в четверг, 6 июля, в телефонном разговоре доложил главе Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли о том, что активные наступалельные действия идут по плану, – сообщают украинские СМИ..

В своем Telegram-канале украинский главком написал: «Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий. Ситуация развивается согласно плану, инициатива в наших руках. С генералом Милли также обсудили актуальные потребности Вооруженных Сил в вооружении и боеприпасах».

Киев, Иван Бабурин

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