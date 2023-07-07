Киево-Печерская лавра может перейти под прямое иностранное управление

Известный украинский церковный меценат, бывший народный депутат, Вадим Новинский в пятницу, 7 июля, заявил, что Киево-Печерская лавра может перейти под прямое управление епископа Константинопольского патриархата Варфоломея, что будет означать ее переход в иностранную юрисдикцию, – сообщают украинские СМИ.

Комментируя действия комиссии украинского минкульта, когда его представители при силовой поддержке киевских властей опечатывали корпуса лавры, Новинский на своей странице в одной из соцстетей написал: «Ответственность за происходящее лежит в первую очередь на высшем руководстве страны и Вселенском патриархе Варфоломее, который желает заполучить лавру себе в Ставропигию*. То есть над лаврой планируется установление иностранной юрисдикции. Этот вопрос уже рассматривался Священным Синодом Вселенской Церкви».

«Не случайно ли активизация силовых действий по захвату лавры началась накануне встречи Владимира Зеленского и патриарха Варфоломея?», – отметил украинский церковный меценат.

*Ставропигия – статус, присваиваемый православным монастырям, лаврам и братствам, а также соборам и духовным школам, делающий их независимыми от местной епархиальной власти и подчиненными непосредственно патриарху или синоду.

Киев, Иван Бабурин

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