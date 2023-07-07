Кличко докладывает о «гидравлических испытаниях» в момент, когда Киев ушел под воду после ливня

Глава администрации Киева Виталий Кличко в пятницу, 7 июля, заявил, что столица Украины начала готовиться к отопительному сезону «в условиях военного положения», во время, когда в городе случился мощный потоп после ливня, – сообщают украинские СМИ.

Киев готовится к следующему отопительному сезону, учитывая опыт пережитой зимы в условиях военного положения: городские службы восстанавливают поврежденную инфраструктуру, осуществляют плановые регламентные и ремонтные работы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Киев готовится к следующему отопительному сезону, учитывая опыт пережитой зимы в условиях военного положения: городские службы восстанавливают поврежденную инфраструктуру, осуществляют плановые регламентные и ремонтные работы. Уже провели гидравлические испытания более половины теплосетей Киева. Гидравлические испытания проводят на теплоисточниках. Эти работы необходимы для того, чтобы выявить возможные поломки или повреждения и устранить их до начала отопительного периода».

А в это время киевские СМИ и соцсети сообщают о потопе после мощного ливня.

Издание Страна.ua. публикует видео потопа после ливня в Киеве. На кадрах видно, как некоторые улицы полностью затоплены, а машины буквально плывут по проезжей части.

«Местами уровень воды доходит до 30-40 сантиметров, а на отдельных улицах – в частности, на улице Антоновича – движение автомобилей полностью заблокировано. некоторые машины в Киеве практически утонули после сильнейшего ливня», – пишет Страна.ua.

Киев, Иван Бабурин

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