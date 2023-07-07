Кулеба потребовал от лидеров НАТО четко определить сроки приглашения Украины в альянс

Глава украинской внешней политики Дмитрий Кулеба заявил, что лидеры стран-членов НАТО на саммите в Вильнюсе должны четко определить, когда они будут готовы пригласить к себе Украину, – сообщает в пятницу, американское издание Foreign Policy.

В колонке для журнала Кулеба написал: «Если лидеры НАТО еще не готовы предоставить приглашение в Вильнюсе, они должны четко указать, когда они будут готовы. Членство имеет формальные требования, а приглашение – нет. Все, что требуется, – это стратегическое предвидение и политическая воля».

В качестве аргумента для принятия Украины в НАТО Кулеба назвал опыт и навыки украинских подразделений, которыми не обладает ни один из членов НАТО.

«Когда Украина выиграет войну и вступит в НАТО, именно украинские бригады, а не американские или немецкие, будут охранять восточный фланг НАТО. Закаленные в боях украинские подразделения будут размещены в странах-союзниках в поисках защиты от российской угрозы. Ни один другой член НАТО не обладает нашим опытом и навыками, включая то, как реагировать и отражать вторжение в течение нескольких часов. Это решает одну из самых серьезных проблем альянса – быстрое реагирование, а также повышает коллективную безопасность», – заявил Кулеба и добавил: «Мы не стремимся к немедленному членству. Мы не будем втягивать НАТО в эту войну. Мы никогда не запрашивали иностранные войска на территории Украины. При щедрой помощи наших партнеров мы победим Россию в одиночку».

Отметим, что сегодня, 7 июля, старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут в ходе телефонного брифинга заявила, что вступление Украины в НАТО невозможно без внутренних реформ.

Представитель Белого дома, в частности, сказала: «Украине необходимо провести реформы, чтобы соответствовать стандартам, до вступления в НАТО. И мы работаем с Украиной, чтобы убедиться, что они могут провести их».

Киев, Иван Бабурин

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