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Суббота, 8 июля 2023, 00:42 мск

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Министр обороны Украины назвал своих военных «игрушечными солдатиками»

фото: Минобороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу, 7 июля, назвал своих боевиков «игрушечными солдатиками», для которых Швеция передала боевые машины пехоты (БМП), – сообщают украинские СМИ

Резников в своем микроблоге в Twitter опубликовал видеоролик со шведскими БМП и сопроводил подписью: «БМП Strf 90 прибыли в Украину и готовы к бою. Топовая машинка для игрушечных солдатиков».

«Спасибо моему другу @Johnson (министр обороны Швеции Пол Йонсон,– прим.ред.) и всем оттенкам за эти товары. Наши общие цвета – синий и желтый. Нашими общими ценностями являются свобода и демократия. Наши общие цели – победа и справедливость», – подчеркнул Резников.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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