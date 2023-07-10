Киевский режим объявил о создании «кадрового резерва» специалистов для работы в Крыму и Донбассе

Вице-премьер Украины Ирина Верещук после заседания кабинета министров в понедельник, 10 июля, заявила о старте проекта по созданию кадрового резерва работы в Крыму и Донбассе, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Верещук сказала: «Кадровый резерв, специалисты по которому поедут работать на деоккупированные территории Крыма и Донбасса, необходимо подготовить соответствующим образом. Сейчас в кадровый резерв набирают специалистов разных профессий – преподавателей, медиков, юристов, бухгалтеров, инспекторов по кадрам, IT-специалистов и других. В общей сложности на выбор есть около 20 направлений работы. Украинские вузы уже представили магистерские программы».

«За неделю работы в реестр кадровых резервистов подали документы более 300 желающих, 80% из которых хотят работать в Крыму»,– заявила украинский вице-премьер.

Киев, Иван Бабурин

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