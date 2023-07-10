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Понедельник, 10 июля 2023, 20:33 мск

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Кулеба посоветовал Берлину не повторять ошибок Меркель

Кулеба. Фото: МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал правительство Германии не повторять ошибок экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель выступившей в 2008 году против членства Киева НАТО, – сообщает немецкое агентство Tagesschau.

Комментируя информацию о том, что Германия будет блокировать вступление Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе 11 июля, глава внешней политики киевского режима сказал: «Я призываю немецкое правительство не повторять ошибок канцлера Меркель в 2008 году, которая четко высказалась против интеграции Украины в НАТО. Следствием этого стало еще более агрессивное поведение России».

«Мнение Киева о приглашении Украины к членству в НАТО сильно отличается от мнения Берлина», – добавил Кулеба.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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