Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 10 июля, накануне саммита НАТО в Вильнюсе записал вечернее обращение, в котором заявил, что Украина заслуживает быть членом Североатлантического альянса в будущем, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Сейчас еще идет работа над вордингом, то есть над конкретными словами такого подтверждения, но мы уже понимаем факт – Украина будет в альянсе. Мы работаем над тем, чтобы алгоритм членства стал максимально ясным и быстрым. Даже если озвучиваются разные позиции, все же очевидно, что Украина заслуживает быть в альянсе».

«Не сейчас. Сейчас война, но нам нужен четкий сигнал. И сигнал нужен именно сейчас. Большинство Североатлантического союза четко за нас. …От Украины зависит реальность безопасности здесь, на восточном фланге НАТО», – подчеркнул Зеленский и добавил: «Когда мы подавали заявку на вступление в НАТО, мы откровенно говорили: де-факто Украина уже в альянсе. Наше оружие – это оружие Североатлантического союза. Наши ценности – это то, во что верит Североатлантический союз. Наша защита – именно тот элемент формулы Европы, который делает ее объединенной, свободной и в мире. Вильнюс должен все это подтвердить».

Также украинский лидер сообщил, что в Вильнюсе у него запланированы двусторонние встречи по темам военной помощи «ПВО, а также вооружения для передовой».

Киев, Иван Бабурин

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