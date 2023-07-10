В Киеве заявили, что Эрдоган поддержал вступление Швеции в НАТО благодаря Зеленскому

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква во вторник, 11 июля, заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган услышал Зеленского и поддержал вступление Швеции в НАТО, – сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

В интервью агентству Жовква сказал: «Во время переговоров с президентом Эрдоганом 7 июля глава украинского государства поднимал вопрос о необходимости разблокирования вступления Швеции в НАТО и был услышан президентом Эрдоганом. Поэтому в этом успехе есть весомая часть усилий президента Украины»

«Надеемся, что после быстрого окончания формальных процедур Швеция станет 33 членом НАТО. Следующим успехом для саммита НАТО должны стать соответствующие и положительные решения для Украины», – подчеркнул зам.главы Офиса главы киевского режима.

Киев, Иван Бабурин

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