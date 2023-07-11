Система ПВО сбила два самолета Су-25 воздушных сил Украины

В зоне специальной военной операции были сбиты два украинских штурмовика. Об этом сообщает Министерство обороны России. Вместе с тем ВС РФ отразили 13 атак противника и уничтожили 515 боевиков и наемников киевского режима.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, за минувшие сутки системой ПВО перехвачены три крылатые ракеты «Storm Shadow» и один реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS», уничтожены десять украинских беспилотников.

Тем временем, ВСУ продолжают безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. За сутки киевский режим потерял 515 военнослужащих, семь танков, 25 броневиков, 24 автомобиля, САУ «Krab», «Акация» и «Гвоздика», пять гаубиц Д-20, одну Д-30, три «МСТА-Б», две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, артсистему М777 и орудие «FH-70».

В районе населенного пункта Терны пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. В Херсонской области поражен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены два пункта управления 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области, а также 75 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 94-х районах», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

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