Подоляк: А мы знали, что нас сразу не возьмут в альянс

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк во вторник, 11 июля, заявил, что руководство страны знало, что на вильнюсском саммите НАТО Киев конкретного приглашения в альянс не получит, – сообщают украинские СМИ.



В эфире телемарафона, комментируя итоги первого дня саммита НАТО, Подоляк сказал: «Никто, кроме Украины, не готов отвечать на эти вызовы и нести ответственность. Мы знали, что НАТО сделает только первые шаги – принимает долгосрочную программу и решает отказаться от ПДЧ для Украины».

Отметим, что ранее сегодня координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге заявил, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем маловероятно.

«Такой шаг втянет альянс в войну с Россией. Также необходимо выполнение Украиной некоторых реформ. Да, есть разочарование, есть желание быстро закончить эту войну, все это мы понимаем... Конечно, мы разделяем многие из этих беспокойств», – заявил представитель Белого дома.

Киев, Иван Бабурин

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