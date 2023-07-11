В офисе Зеленского обиделись на НАТО

Советника главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк во вторник, 11 июля, заявил, что на НАТО саммите в Вильнюсе поосторожничало в отношении России и не дало жестких оценок в ее адрес, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Подоляк сказал: «Они не дали надлежащую оценку России. …Они так осторожно сказали: «Ну, мы же с Россией не воюем». Удивляет больше всего неготовность называть вещи своими именами. И это говорит, что Россию продолжают бояться».

Киев, Иван Бабурин

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